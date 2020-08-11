Слуцкий раскритиковал судейство в РПЛ и призвал арбитров четко объяснять свои решения

Главный тренер "Рубина" возмущен уровнем арбитров лиги, он заявил, что арбитр матча его команды против "Локомотива" допустил очевидную ошибку, повлиявшую на результат, и отказался признать это даже после того, как увидел повтор

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий выступил с резкой критикой судейства в Тинькофф - чемпионате России по футболу после матча первого тура с "Локомотивом", в котором, по его мнению, арбитр допустил очевидную ошибку, повлиявшую на результат встречи. Об этом специалист рассказал в эфире "Матч премьер".

В матче первого тура "Рубин" проиграл дома со счетом 0:2. Перед вторым голом гостей в штрафной площади "Локомотива" случилось столкновение форварда "Рубина" Ивана Игнатьева с вратарем железнодорожников Маринато Гилерме. Футболисты и тренерский штаб "Рубина" посчитали, что главный арбитр встречи Сергей Иванов должен был назначить пенальти. После перерыва Слуцкий был удален за споры с арбитром по поводу этого эпизода. "Я хочу привлечь дополнительное внимание к проблеме арбитров, чтобы это было не только с участием больших клубов, таких как "Спартак", ЦСКА, "Зенит". Мы тоже хотим играть в футбол, чтобы нам объясняли, тоже хотим честного объективного судейства. Я не хочу, чтобы очевиднейшие, на мой взгляд, решения арбитров влияли на настроение болельщиков и на огромную работу, которую проделывает наш клуб", - сказал он.

⚡️ Слуцкий: Они нас считают идиотами, не объясняют правила, они ведут себя так, как считают нужным



Леонид Викторович дал пламенное интервью после поражения от «Локо»:https://t.co/8Uz6eAMnuO pic.twitter.com/kOeeJyOx5X — Матч ТВ (@MatchTV) August 11, 2020

Тренер рассказал, что судья в беседе с ним по поводу эпизода с падением Игнатьева выразил уверенность в том, что принял верное решение. "Это он сказал после перерыва, когда просмотрел несколько моментов. То есть мы все видим один эпизод, он - другой. И что это? Предвзятость, низкая квалификация? Я не знаю. Судьям дали уже и VAR, и посадили туда арбитров, все смотрят, миллион повторов, и все равно есть ошибки, а люди видели с трибун нарушение правил, которое должно было наказываться 11-метровым ударом", - отметил он. "И у меня еще большие вопросы по карточке, которую арбитр должен был показать Гилерме. Мне он объясняет про просмотр эпизода в динамике, то есть всех нас считают идиотами, не объясняют правила, ведут себя как считают нужным. VAR в каких-то ситуациях вмешивается, в каких-то - нет. Потом начинают говорить, что люди не в курсе, как работает VAR. Конечно, не в курсе. Потому что вы не объяснили", - добавил тренер. "Никто не отвечает на прямые вопросы"