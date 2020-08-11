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Лига Европы

"Шахтер" разгромил "Базель" и вышел в полуфинал Лиги Европы

В полуфинале украинский клуб встретится с итальянским "Интером" 17 августа
Футболисты "Шахтера" EPA-EFE/Wolfgang Rattay
Описание
Футболисты "Шахтера"
© EPA-EFE/Wolfgang Rattay

ТАСС, 11 августа. Украинский футбольный клуб "Шахтер" одержал крупную победу над швейцарским "Базелем" со счетом 4:1 в матче четвертьфинала Лиги Европы. Встреча прошла в Гельзенкирхене без зрителей.

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Забитыми мячами в составе "Шахтера" отметились Жуниор Мораес (2-я минута), Тайсон (22), Алан Патрик (75, с пенальти) и Додо (88). У "Базеля" мяч забил Рикки ван Вольфсвинкел (90).

В полуфинале "Шахтер" 17 августа в Дюссельдорфе встретится с итальянским "Интером", который накануне обыграл германский "Байер" со счетом 2:1. В другом полуфинале английский "Манчестер Юнайтед" сыграет с победителем пары "Вулверхэмптон" (Англия) - "Севилья" (Испания).

"Шахтер" вышел в полуфинал Лиги Европы впервые с сезона-2015/16. Тогда команда из Донецка по сумме двух матчей уступила будущему победителю турнира испанской "Севилье" (2:2, 1:3).

Лига Европы была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение провести оставшуюся часть турнира начиная с четвертьфинала в германских Кёльне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене в формате одноматчевых противостояний. Встречи полуфинала пройдут 16-17 августа, финал запланирован на 21 августа в Кёльне. Матчи плей-офф проходят без зрителей.

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