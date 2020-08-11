Николич: судья принял верное решение, не назначив пенальти в ворота "Локомотива"

КАЗАНЬ, 11 августа. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Марко Николич считает, что в матче его команды против казанского "Рубина" в первом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) главный арбитр Сергей Иванов принял верное решение, не назначив пенальти в ворота железнодорожников. Такое мнение он высказал на послематчевой пресс-конференции.

Во вторник "Локомотив" в гостях обыграл "Рубин" со счетом 2:0. Перед вторым голом в штрафной площади "Локомотива" случилось столкновение форварда "Рубина" Ивана Игнатьева с вратарем железнодорожников Маринато Гилерме. Футболисты и тренерский штаб "Рубина" посчитали, что Иванов должен был назначить пенальти. После перерыва Слуцкий был удален за споры с арбитром по поводу этого эпизода.

"Я видел ситуацию, это не пенальти, это желтая карточка нападающему за то, что ударил ногой вратаря. Хочу сказать, что судья тоже человек. Как я, как вы. Он может делать ошибки", - сказал Николич.

Во втором туре "Локомотив" примет "Краснодар", "Рубин" на своем поле встретится с екатеринбургским "Уралом". Обе встречи пройдут 15 августа.