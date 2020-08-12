Битва грандов в Лиссабоне. "Бавария" и "Барселона" сыграют друг с другом в 1/4 финала ЛЧ

ТАСС, 12 августа. Заключительный этап плей-офф футбольной Лиги чемпионов начнется в среду. В играх 1/4 финала главного еврокубкового турнира с 12 по 15 августа поочередно сыграют итальянская "Аталанта" и французский "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ), немецкий "Лейпциг" и испанский "Атлетико", испанская "Барселона" и немецкая "Бавария", а также английский "Манчестер Сити" и французский "Лион".

Пандемия коронавируса внесла коррективы в регламент Лиги чемпионов: вместо привычного розыгрыша, когда команды со стадии 1/8 финала до полуфинала включительно выявляют сильнейшего в двухматчевом противостоянии, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение завершить сезон в формате, который условно называется "Финал восьми". В этом мини-турнире, который стартует в среду, победитель на каждой стадии определится в одной встрече. Четвертьфиналы пройдут с 12 по 15 августа, полуфиналы - 18 и 19 августа, финал - 23 августа. Все игры состоятся в Лиссабоне на стадионах "Жозе Алваладе" и "Эштадиу да Луш", решающая игра пройдет на второй арене.

Изначально финал Лиги чемпионов текущего сезона должен был пройти в турецком Стамбуле, но с учетом эпидемиологической обстановки было решено, что этот город примет решающий матч турнира в следующем году. В связи с этим были скорректированы места проведения решающих матчей турнира с 2021 по 2024 год. Розыгрыш еврокубка в сезоне-2020/21 завершится в Стамбуле, вследствие чего сроки проведения финалов в Санкт-Петербурге, Мюнхене и Лондоне были сдвинуты на год. Российский город примет финал в 2022 году, немецкий - в 2023-м, английский - в 2024-м.

В начале августа пресс-служба УЕФА объявила о том, что оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2019/20 будут начинаться с минуты молчания в память о жертвах пандемии коронавируса. Кроме того, на футболе каждого игрока будет написано слово "Спасибо" на выбранном им языке. Это стало символом признания заслуг тех, кто трудится на передовой в борьбе с пандемией коронавируса.

Итальянская сенсация и соперники "Зенита" по группе

"Аталанта" стала главным открытием сезона-2019/20 в европейском футболе. Этот розыгрыш Лиги чемпионов стал дебютным для команды из Бергамо. В группе с "Манчестер Сити", украинским "Шахтером" и хорватским "Динамо" (Загреб) она заняла второе место, набрав семь очков. В 1/8 финала команда под руководством главного тренера Джан Пьеро Гасперини по сумме двух матчей обыграла испанскую "Валенсию", за которую выступает полузащитник сборной России Денис Черышев. На своем поле была одержана победа со счетом 4:1, а на выезде - 4:3.