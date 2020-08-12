Битва грандов в Лиссабоне. "Бавария" и "Барселона" сыграют друг с другом в 1/4 финала ЛЧ

ТАСС, 12 августа. Заключительный этап плей-офф футбольной Лиги чемпионов начнется в среду. В играх 1/4 финала главного еврокубкового турнира с 12 по 15 августа поочередно сыграют итальянская "Аталанта" и французский "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ), немецкий "Лейпциг" и испанский "Атлетико", испанская "Барселона" и немецкая "Бавария", а также английский "Манчестер Сити" и французский "Лион".
Пандемия коронавируса внесла коррективы в регламент Лиги чемпионов: вместо привычного розыгрыша, когда команды со стадии 1/8 финала до полуфинала включительно выявляют сильнейшего в двухматчевом противостоянии, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение завершить сезон в формате, который условно называется "Финал восьми". В этом мини-турнире, который стартует в среду, победитель на каждой стадии определится в одной встрече. Четвертьфиналы пройдут с 12 по 15 августа, полуфиналы - 18 и 19 августа, финал - 23 августа. Все игры состоятся в Лиссабоне на стадионах "Жозе Алваладе" и "Эштадиу да Луш", решающая игра пройдет на второй арене.
Изначально финал Лиги чемпионов текущего сезона должен был пройти в турецком Стамбуле, но с учетом эпидемиологической обстановки было решено, что этот город примет решающий матч турнира в следующем году. В связи с этим были скорректированы места проведения решающих матчей турнира с 2021 по 2024 год. Розыгрыш еврокубка в сезоне-2020/21 завершится в Стамбуле, вследствие чего сроки проведения финалов в Санкт-Петербурге, Мюнхене и Лондоне были сдвинуты на год. Российский город примет финал в 2022 году, немецкий - в 2023-м, английский - в 2024-м.
В начале августа пресс-служба УЕФА объявила о том, что оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2019/20 будут начинаться с минуты молчания в память о жертвах пандемии коронавируса. Кроме того, на футболе каждого игрока будет написано слово "Спасибо" на выбранном им языке. Это стало символом признания заслуг тех, кто трудится на передовой в борьбе с пандемией коронавируса.
Итальянская сенсация и соперники "Зенита" по группе
"Аталанта" стала главным открытием сезона-2019/20 в европейском футболе. Этот розыгрыш Лиги чемпионов стал дебютным для команды из Бергамо. В группе с "Манчестер Сити", украинским "Шахтером" и хорватским "Динамо" (Загреб) она заняла второе место, набрав семь очков. В 1/8 финала команда под руководством главного тренера Джан Пьеро Гасперини по сумме двух матчей обыграла испанскую "Валенсию", за которую выступает полузащитник сборной России Денис Черышев. На своем поле была одержана победа со счетом 4:1, а на выезде - 4:3.
Соперником итальянского клуба по четвертьфиналу будет ПСЖ, который впервые с сезона-2015/16 дошел до этой стадии Лиги чемпионов, при этом парижане ни разу не выходили в полуфинал турнира. Лучшим результатом клуба на международной арене является победа над австрийским "Рапидом" в финале Кубка обладателей кубков в сезоне-1995/96. Также команда в 2001 году наряду с английской "Астон Виллой" и французским "Труа" завоевала Кубок Интертото и получила путевку в Кубок УЕФА в сезоне-2001/02.
Еще одной сенсацией Лиги чемпионов можно назвать "Лейпциг", который был основан в 2009 году и всего в третий раз выступает в еврокубках. В сезоне-2017/18 команда из Германии стала третьей в группе главного клубного турнира Европы, а в Лиге Европы дошла до четвертьфинала, где проиграла французскому "Марселю". В сезоне-2018/19 она играла во втором по значимости еврокубке, где стала третьей в группе с австрийским "Зальцбургом", шотландским "Селтиком" и норвежским "Русенборгом". В этом сезоне "Лейпциг" занял первое место в группе с "Лионом", португальской "Бенфикой" и российским "Зенитом" (они расположились на втором, третьем и четвертом местах соответственно); в 1/8 финала клуб из Германии по сумме двух матчей обыграл финалиста прошлого розыгрыша Лиги чемпионов английский "Тоттенхэм" (1:0 - на выезде, 3:0 - дома).
Нынешний сезон для "Лиона" получился противоречивым. С одной стороны, команда впервые с сезона-2009/10 дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов (10 лет назад французы пробились в полуфинал, где проиграли "Баварии"), с другой стороны, стали седьмыми в досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса чемпионате Франции. Отставание команды от шестой строчки, которая позволяла бы ей сыграть во втором отборочном раунде Лиги Европы, составляло одно очко. За 10 туров, которые так и не были сыграны, лионцы могли побороться не только за путевку в квалификацию второго по значимости еврокубка, но и за прямую путевку в его групповой этап.
Соперниками "Лейпцига" и "Лиона" по четвертьфиналам Лиги чемпионов станут испанский и английский топ-клубы - "Атлетико" и "Манчестер Сити". В национальном первенстве мадридцы заняли третье место (выше расположились только ставший чемпионом "Реал" и "Барселона"). Манчестерцы, в свою очередь, стали вторыми в премьер-лиге - их отрыв от финишировавшего третьим "Манчестер Юнайтед" составил 15 очков, а отставание от выигравшего чемпионат "Ливерпуля" - 18 баллов.
Самой яркой вывеской на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов является встреча "Барселоны" и "Баварии". В этой паре встречаются команды, которые в отличие от других участников этой стадии турнира, выигрывали главный клубный трофей Европы. Испанский и немецкий клубы выигрывали его по пять раз. Сине-гранатовым в последний раз это удавалось в сезоне-2014/15, а мюнхенцам - в сезоне-2012/13.