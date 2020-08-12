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Бой Анкалаева в UFC перенесен на 29 августа из-за обнаружения коронавируса у соперника

Поединок должен был состояться на турнире UFC 252 в ночь на 16 августа

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Бой российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Магомеда Анкалаева перенесен на 29 августа из-за обнаружения коронавируса у его соперника Иона Куцелабы. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

"Тест Куцелабы дал положительный результат [на коронавирус], он помещен на карантин. Бой не отменен, он перенесен на 29 августа", - сказал собеседник агентства.

Поединок должен был состояться на турнире UFC 252 в ближайшие выходные. Это должен был быть реванш между спортсменами. Анкалаев победил Куцелабу техническим нокаутом 1 марта. Реванш должен был состояться в апреле, но был перенесен из-за коронавируса.

В активе 28-летнего Анкалаева 13 побед и одно поражение, 26-летний Куцелаба одержал 15 побед и потерпел пять поражений.

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