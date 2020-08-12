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Лига чемпионов

"Краснодар" начнет выступление в Лиге чемпионов с раунда плей-офф квалификации

"Краснодар" автоматически поднялся в раунд плей-офф из-за того, что "Ренн", который должен был стартовать с того же раунда, получил путевку в групповой этап
Футболисты "Краснодара" Вандерсон и Даниил Уткин Андрей Шрамко/ТАСС
Описание
Футболисты "Краснодара" Вандерсон и Даниил Уткин
© Андрей Шрамко/ТАСС

ТАСС, 12 августа. Российский футбольный клуб "Краснодар" начнет выступление в Лиге чемпионов сезона-2020/21 с раунда плей-офф квалификации.

Во вторник состоялись заключительные матчи четвертьфинала Лиги Европы сезона-2019/20. В полуфиналах сыграют английский "Манчестер Юнайтед", испанская "Севилья", итальянский "Интер" и украинский "Шахтер". Победитель Лиги Европы получает прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, однако все эти команды уже завоевали путевку в основной раунд турнира благодаря выступлению в национальных чемпионатах.

Из-за этого освободилась ещё одна путевка в групповой этап, она достанется французскому "Ренну". Команда заняла третье место в чемпионате Франции, которая занимает пятую строчку в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), и должна была стартовать в Лиге чемпионов следующего сезона с третьего квалификационного раунда пути представителей лиг, как и "Краснодар". Из-за этого "Краснодар" автоматически пройдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Также из-за этого "Ростов", который стартует с третьего квалификационного раунда Лиги Европы, будет в числе сеяных команд при жеребьевке.

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