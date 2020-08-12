Письмо ветеранов и гнев Слуцкого: первый тур РПЛ завершился судейским скандалом в Казани

ТАСС, 12 августа. Чемпион и серебряный призер предыдущего сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" и "Локомотив" одержали победы над "Ротором" и "Рубином" соответственно. Обе игры опять дали повод говорить о неквалифицированной работе судей.

Несмотря на то, что во вторник завершался первый тур, основная масса разговоров касалась судейства в матче "Спартак" - "Сочи". По-прежнему ожидается заявление "Спартака", владелец которого Леонид Федун сразу после игры в воскресенье сказал, что снимет команду с чемпионата. СМИ сообщали, что президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову в ходе разговора удалось уговорить Федуна этого не делать. Тем не менее складывается впечатление, что "Спартак" готовит заявление, в котором должна содержаться конкретика. Пока же свое слово сказали ветераны красно-белых. Во вторник ветераны клуба, среди которых были Олег Романцев, Ринат Дасаев, Юрий Гаврилов, Сергей Родионов, Сергей Шавло и Василий Кульков, обратились в письме к Федуну и Дюкову. В обращении к Дюкову говорится о необходимости принять "жесткие, но справедливые решения", а именно, пожизненно отстранить от работы главного арбитра матча Василия Казарцева, Алексея Еськова, отвечавшего за систему видеоассистента рефери (VAR), а также главу проекта по внедрению VAR в России Леонида Калошина. "Мы искренне верили, что судейские ошибки (а точнее, произвол) остались в прошлом сезоне. Однако случившееся в матче "Спартак" - "Сочи" убило принцип состязательности, присущий футболу. Абсолютно бездарная работа Василия Казарцева, который потерял право называться арбитром, и его коллеги на VAR Алексея Еськова дискредитировала наш футбол и РФС", - говорится в тексте письма. В обращении к Федуну, учитывая его слова о возможном снятии "Спартака" с турнира, ветераны призвали председателя совета директоров клуба "быть сдержаннее и перевести диалог с РФС в конструктивное русло". Федун не удовлетворен ответом судей Клуб ожидаемо поддержал письмо ветеранов красно-белых, о чем ТАСС сообщил глава департамента по коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов. О том, что история с воскресным высказыванием Федуна еще не закончена, косвенно говорит и то, что "Спартак" пока не начал продажу билетов на следующий матч чемпионата с "Ахматом", который должен пройти 14 августа.

В понедельник впервые в российской футбольной истории была обнародована аудиозапись переговоров между арбитром в поле и видеоассистентом, был опубликован диалог в эпизоде с назначением второго пенальти в ворота красно-белых. Это случилось в эфире "Матч ТВ", и там же мотивы тех решений объяснили Казарцев и Еськов. Казарцев сказал, что на тот момент оснований назначить 11-метровый у него было больше. Еськов же отметил, что не мог изменить решение Казарцева, ссылаясь на протокол. Калошин же подчеркнул, что VAR подтвердил правоту решения Казарцева из-за контакта в том эпизоде игроков "Спартака" и "Сочи". Также он заметил, что нет никакой тенденции в последних судейских ошибках в отношении красно-белых. Федун заявил, что не удовлетворен объяснениями судей. "Абсолютно не удовлетворены ни я, ни болельщики", - сказал он ТАСС. Владелец красно-белых также жестко ответил на появившуюся во вторник информацию о том, что главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско уже в этом году может покинуть свой пост. "Крайне неприятно то, что с целью отвлечения внимания от проблемы начали распространять информацию о том, что мы якобы недовольны работой тренера. Это является, мягко говоря, чушью и нечистоплотной попыткой изменить вектор общественного внимания с реальных проблем нашего футбола", - подчеркнул он. Болельщики напомнили "Зениту" о разгроме Знаковый на события первый тур завершался во вторник двумя матчами, в которых против "Ротора" и "Рубина" на выезде сыграли две лучшие команды по итогам прошедшего сезона - "Зенит" и "Локомотив". В Волгограде болельщики "Ротора", впервые сыгравшего в премьер-лиге с 2004 года, вывесили баннер с изображением ретротабло со счетом первого матча команд в чемпионатах России - 9 апреля 1992 года волгоградский клуб дома разгромил соперника со счетом 6:1.

Воодушевленный перфомансом "Ротор" активно начал матч, заставив чемпиона потрудиться в обороне. "Ротор" имеет хорошие перспективы, команда не тушевалась и даже хотела озадачить "Зенит" в начале матча активным прессингом. Во втором тайме у них тоже был активный отрезок игры. Победа непростая, но заслуженная, потому что по уровню организации игры и индивидуальному мастерству, понятное дело, "Зенит" имеет преимущество. Но часто такого преимущества не хватает", - сказал ТАСС после матча генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев. Спустя 20 минут после начала игры гости открыли счет: Себастьян Дриусси отобрал мяч в штрафной хозяев и прострелил на Артема Дзюбу. При этом гол вызвал споры, поскольку во время первой волны атаки Дзюба оказался в положении "вне игры", что никто из судей, включая арбитров, отвечавших за VAR, не заметил. Во втором тайме забил уже Дриусси, преимущество "Зенита" было явным, и претензий по поводу правильности первого забитого мяча после игры "Ротор" не предъявлял. "Считаю, что мы играли вторым номером, но имели возможности забить. И не один, не стали тушеваться перед чемпионом. Наши ребята - молодцы, проявили бойцовские качества. Да, пропустили два гола, но для нас это первая игра", - сказал после матча гендиректор хозяев Андрей Рекечинский. "Нас держат за идиотов" Вторую подряд победу над "Рубином" в Казани одержал "Локомотив", железнодорожники играли здесь в конце июня после возобновления чемпионата и победили со счетом 2:0. Тогда дубль сделал Алексей Миранчук, который отличился и во вторник, открыв счет. Качественную игру у железнодорожников провел Дмитрий Рыбчинский, которому через неделю исполнится 22 года. В игре прошлого сезона он отдал голевой пас и заработал пенальти, в этот раз он сделал две передачи - Миранчуку и Дмитрию Баринову.