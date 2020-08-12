СМИ: "Ливерпуль" согласовал условия контракта с футболистом "Баварии" Алькантарой

ТАСС, 12 августа. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" заинтересован в приобретении испанского полузащитника немецкой "Баварии" Тьяго Алькантары, стороны уже согласовали детали личного контракта. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на журналиста итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скиру.

По информации источника, "Ливерпуль" всерьез настроен на трансфер 29-летнего игрока, футболист согласен на переход в английский клуб и просит руководство "Баварии" осуществить сделку. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет €48 млн, его контракт с "Баварией" рассчитан до июня 2021 года.

В сезоне-2019/20 Алькантара провел 35 матчей в составе "Баварии" в разных турнирах, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи. В "Баварию" полузащитник перешел из "Барселоны" летом 2013 года, стоимость трансфера составила €25 млн. В составе сборной Испании Алькантара провел 37 матчей, в которых забил два мяча и отдал девять голевых передач.

Выступая за "Баварию", Алькантара стал семикратным чемпионом Германии, по три раза выиграл Кубок и Суперкубок Германии, стал обладателем Суперкубка Европы и победителем клубного чемпионата мира. Вместе с "Барселоной" полузащитник четыре раза выиграл чемпионат Испании, дважды - Кубок и Суперкубок Испании, один раз - Лигу чемпионов, а также стал обладателем Суперкубка Европы и победителем клубного чемпионата мира.