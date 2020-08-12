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Россиянин Валиев дебютирует в UFC 22 августа

Контракт на бой еще не подписан

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российский боец Тимур Валиев дебютирует в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 22 августа в поединке против филиппинца Марка Стригла. Об этом россиянин сообщил ТАСС.

"Бой предложили, и я дал согласие", - сказал Валиев.

При этом контракт на поединок еще не подписан.

30-летний Валиев должен был дебютировать 1 августа, однако из-за проблем с документами бой был отменен. Всего на его счету 16 побед и два поражения. В активе Стригла 18 побед и два поражения. Еще один бой был признан несостоявшимся.

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