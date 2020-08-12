"Милуоки" обыграл "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НБА

ТАСС, 12 августа. "Милуоки" переиграл "Вашингтон" со счетом 126:113 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В составе "Милуоки" самым результативным стал Брук Лопес (24 очка). У "Вашингтона" больше всего очков набрал Руи Хатимура (20).

"Милуоки" лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, клуб одержал 56 побед при 16 поражениях, "Вашингтон" располагается на десятой строчке (24 победы, 47 поражений).

Также в ночь со вторника на среду "Портленд" обыграл "Даллас" со счетом 134:131, разыгрывающий "Портленда" Дэмиан Лиллард набрал 61 очко. Лиллард стал шестым игроком в истории НБА, трижды набравшим 60 и более очков за игру. "Бостон" переиграл "Мемфис" (122:107), "Финикс" победил "Филадельфию" (130:117), "Сан-Антонио" оказался сильнее "Хьюстона" (123:105), "Бруклин" взял верх над "Орландо" (108:96), "Сакраменто" обыграл "Нью-Орлеан" (112:106).

Розыгрыш возобновился 31 июля, доигрывают его 22 команды, все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо. В число участников попали клубы, которые на момент приостановки находились в зоне плей-офф (первые восемь мест в каждой конференции). Также продолжают сезон и команды, отстававшие не более чем на шесть побед от них. Из клубов Западной конференции в этот список попали "Портленд", "Нью-Орлеан", "Сакраменто", "Сан-Антонио" и "Финикс", из команд Восточной конференции - "Вашингтон".

Команды сыграют по восемь матчей, выбранных из оставшихся встреч регулярного сезона. Напрямую в плей-офф пройдут по семь лучших клубов каждой конференции. Если занявшая восьмое место команда опередит девятую более чем на четыре победы, то она тоже выйдет в плей-офф. В случае меньшей разницы клубы проведут очное противостояние, при этом занявшей девятую строчку команде для квалификации необходимо одержать две победы подряд.