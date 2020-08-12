{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

"Вегас" обыграл "Чикаго" в матче первого раунда плей-офф НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1

ТАСС, 12 августа. "Вегас" обыграл "Чикаго" со счетом 4:1 в первом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Ши Теодор (28-я минута), Уильям Каррье (30) и Райлли Смит (44, 49). У проигравших отличился Давид Кампф (31).

"Вегас" повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Вторая встреча серии состоится в ночь на пятницу.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, а команды Восточной конференции - в Торонто, финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.

Летние неолимпийские виды спорта
Эскимосский переворот и матчи в бочках. Что вы не знали о кануполо
Как плавание в бочках трансформировалось в общепризнанный вид спорта и зачем канупольным судьям плотики, рассказывает специалист сборной России по кануполо Игорь Володин
Читать полностью