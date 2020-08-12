"Вегас" обыграл "Чикаго" в матче первого раунда плей-офф НХЛ

Летние неолимпийские виды спорта

Эскимосский переворот и матчи в бочках. Что вы не знали о кануполо

Как плавание в бочках трансформировалось в общепризнанный вид спорта и зачем канупольным судьям плотики, рассказывает специалист сборной России по кануполо Игорь Володин

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