"Вегас" обыграл "Чикаго" в матче первого раунда плей-офф НХЛ

ТАСС, 12 августа. "Вегас" обыграл "Чикаго" со счетом 4:1 в первом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Ши Теодор (28-я минута), Уильям Каррье (30) и Райлли Смит (44, 49). У проигравших отличился Давид Кампф (31).
"Вегас" повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Вторая встреча серии состоится в ночь на пятницу.
Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, а команды Восточной конференции - в Торонто, финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.