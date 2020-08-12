Матч ПФЛ "Зенит-Ижевск" - "Камаз" отменен из-за коронавируса

ИЖЕВСК, 12 августа. /ТАСС/. Матч Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между клубами "Зенит-Ижевск" и "Камаз" (Набережные Челны) отменен из-за сомнительных результатов на коронавирус у группы игроков и тренеров команды из Удмуртии. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе команды.

"На основании информационного письма нашего клуба, по результатам проведенного планового тестирования игроков, тренеров и персонала ФК "Зенит-Ижевск", администрацией ПФЛ принято решение об отмене матча", - проинформировали в клубе.

По словам директора команды Дмитрия Кайгородова, после проведения планового тестирования на наличие инфекции перед игрой с "Камазом" у группы футболистов и тренеров выявили сомнительные результаты.

"Данная информация сразу была передана в территориальный орган Роспотребназдора для дополнительной проверки. Учитывая вышеизложенное, в целях предотвращения возможного возникновения угрозы здоровью участникам матча нами было принято решение уведомить администрацию лиги рассмотреть вопрос об отмене матча. В дальнейшем, в случае подтверждения сомнительных результатов, мы будем ждать предписания контролирующих органов об организации санитарно-профилактических мероприятий. Команда, скорее всего, будет вынуждена уйти на карантин", - сказал Кайгородов.

Матч должен был состояться 12 августа в Ижевске."Камаз" с начала сезона провел один матч, победив вторую команду самарских "Крыльев Советов" со счетом 6:0, "Зенит-Ижевск" в сезоне-2020/21 еще не играл.