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Российский боец Ян попросил UFC о бое против Стерлинга

Россиянин стал чемпионом UFC в легчайшем весе, победив 13 июля техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян попросил UFC о бое с американцем Алджамейном Стерлингом. Об этом Ян заявил на пресс-конференции.

"В первой защите я прошу, чтобы это был Стерлинг. Он заслужил, я хочу, чтобы это был он", - сказал Ян.

Россиянин стал чемпионом UFC в легчайшем весе, победив в июле техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. В активе россиянина 15 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. Стерлинг одержал 19 побед и потерпел 3 поражения.

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