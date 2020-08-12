Российский боец Ян попросил UFC о бое против Стерлинга

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян попросил UFC о бое с американцем Алджамейном Стерлингом. Об этом Ян заявил на пресс-конференции.

"В первой защите я прошу, чтобы это был Стерлинг. Он заслужил, я хочу, чтобы это был он", - сказал Ян.

Россиянин стал чемпионом UFC в легчайшем весе, победив в июле техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. В активе россиянина 15 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. Стерлинг одержал 19 побед и потерпел 3 поражения.