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Футбол в России

Полиция Москвы в течение 30 дней решит, возбуждать ли уголовное дело в отношении Широкова

Футболист избил арбитра после того, как тот показал ему красную карточку
Роман Широков Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Роман Широков
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Полиция Москвы начала проверку после заявления от арбитра Никиты Данченкова, которого во время матча любительских команд избил бывший футболист сборной России Роман Широков. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"В настоящее время по данному факту проводится проверка на наличие признаков состава преступления, которая может занять до 30 дней. По ее результатам будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел в понедельник на стадионе академии "Спартака" в матче с участием команды телеканала "Матч ТВ". Широков избил арбитра после того, как тот показал ему красную карточку.

Накануне Широков извинился за инцидент со своей страницы в Instagram, телеканал отстранил его от работы.

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