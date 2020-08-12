Тихонов: ошибки судей в матчах ФК "Спартак" - это стечение обстоятельств, а не заговор

"Спартак" 9 августа на своем поле сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2 в матче первого тура РПЛ. Оба мяча гости забили с пенальти, правомерность назначения которых вызвала сомнения. После матча владелец клуба Леонид Федун заявил изданию "Спорт-Экспресс", что 10 августа объявит о снятии команды с чемпионата, однако этого не произошло.

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Ошибочные решения судей в матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием "Спартака" являются не заговором, а стечением обстоятельств. Такое мнение бывший полузащитник и капитан московского клуба Андрей Тихонов высказал в среду журналистам.

"Только ярые болельщики говорят, что это заговор, - сказал Тихонов. - Я думаю, что невозможно так подговорить судей и организаторов. Я недоумеваю, почему так происходит со "Спартаком". Но вчера это было с "Рубином" (в матче против "Локомотива" в ворота железнодорожников в спорной ситуации не был назначен пенальти - прим. ТАСС)".

"Это огромнейшее стечение обстоятельств и черная полоса. Судить специально против "Спартака" - это бессмыслица. Нет ощущения, что это заговор. Но то, что что-то серьезное происходит против "Спартака" - я это вижу", - отметил бывший капитан красно-белых.

Также Тихонов высказался по поводу уровня судейства в чемпионате России. "Сейчас стали говорить о том, что нашим судьям не хватает знаний. Да, раньше были ошибки, но они были человеческими - судья может оказаться в той позиции, где не виден момент. Надеюсь, что после таких моментов, которые были, что-то будет пересмотрено", - добавил он.