Тарпищев: Медведев подойдет к US Open в лучшей форме, чем многие другие

МОСКВА, 12 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев на протяжении пандемии имел возможность постоянно заниматься с тренером на корте, поэтому должен подойти к Открытому чемпионату США (US Open) в лучшей форме, чем многие другие. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Открытый чемпионат США пройдет с 31 августа по 13 сентября. Медведев занимает пятое место в мировом рейтинге.

"Учитывая, что Медведев с самого начала изоляции был на юге Франции и имел возможность все это время тренироваться на корте и заниматься с тренером, он должен быть лучше многих других в физике и игровом плане. Он может хорошо выступить, - сказал Тарпищев. - Но, повторюсь, давать прогнозы на предстоящий US Open невозможно, так как непонятно, кто в какой форме к нему подойдет".

Ранее от участия в турнире отказались первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, нидерландка Кики Бертенс, украинка Элина Свитолина, швейцарец Стэн Вавринка, россиянки Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова.