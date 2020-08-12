Переболевший коронавирусом чемпион мира по биатлону Шипулин сдал плазму с антителами

Шипулин сообщил о заражении 27 июля. Вместе с ним коронавирусом заразились члены его семьи - жена Луиза и дочь Мира, они находились на отдыхе в Сочи. Шипулин сообщил о выздоровлении 5 августа.

ТАСС, 12 августа. Чемпион мира 2017 года по биатлону депутат Госдумы Антон Шипулин, переболевший коронавирусом, сдал свою кровь с наличием антител. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Многие из вас знают, что вся моя семья переболела коронавирусом, - написал Шипулин. - После выздоровления я решил сдать тест на наличие антител к COVID-19, анализ показал, что антитела у меня есть. Тогда я посоветовался с врачом и решил сдать плазму. Поэтому сегодня утром приехал в областной центр переливания крови в Екатеринбурге, прошел осмотр у врача, выпил сладкий чай, как полагается, и пошел на процедуру сдачи плазмы, весь процесс занял около 40-50 минут".

Бывший биатлонист призвал сдать тест на антитела всем, кто переболел коронавирусом и чувствует себя нормально.

Шипулину 32 года, он является бронзовым призером Олимпийских игр (2010), чемпионом мира (2017), также на его счету три серебряные и три бронзовые медали мировых первенств. Он завершил карьеру в 2018 году.