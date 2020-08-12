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Федун заявил, что "Спартак" продолжит выступление в РПЛ в сезоне-2020/21

Также владелец "Спартака" анонсировал изменения в системе судейства российского футбола
Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 12 августа. Московский футбольный клуб "Спартак" продолжит выступление в чемпионате Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2020/21. Об этом говорится в заявлении владельца клуба Леонида Федуна, опубликованном на официальном сайте команды.

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"Спартак" 9 августа на своем поле сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2 в матче первого тура РПЛ. Оба мяча гости забили с пенальти, правомерность назначения которых вызвала сомнения. После матча Федун заявил изданию "Спорт-Экспресс", что 10 августа объявит о снятии команды с чемпионата, однако этого не произошло.

"Основная команда футбольного клуба "Спартак-Москва" продолжает участие в турнирах сезона-2020/21. Однако в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле. "Спартак" - за честный футбол", - говорится в заявлении.

Во втором туре "Спартак" 14 августа дома сыграет с "Ахматом". Начало встречи - 20:00 мск.

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