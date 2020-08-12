Федун анонсировал изменения в системе судейства российского футбола

ТАСС, 12 августа. В ближайшее время в системе судействе российского футбола произойдут изменения. Об этом говорится в заявлении владельца "Спартака" Леонида Федуна, которое было опубликовано на официальном сайте команды.

"Спартак" 9 августа на своем поле сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2 в матче первого тура РПЛ. Оба мяча гости забили с пенальти, правомерность назначения которых вызвала сомнения. После матча Федун заявил изданию "Спорт-Экспресс", что 10 августа объявит о снятии команды с чемпионата, однако этого не произошло. В среду Федун заявил, что "Спартак" продолжит выступление в турнире.

"Я благодарен болельщикам, спартаковским ветеранам, журналистам - всем, кто поддерживал "Спартак" в борьбе с произволом со стороны судей. Вместе мы добились главного: грядут изменения в судейской системе. Она станет более объективной и свободной от всяческих влияний", - говорится в заявлении.

"Футбол - честная игра, а не инструмент для политических игр или теневой выгоды. К сожалению, для привлечения внимания приходится идти на крайние меры. Первая игра сезона закончилась вопиющей несправедливостью, и в порыве негодования к нам присоединились даже болельщики заклятых соперников. Российский футбольный союз должен сделать правильные выводы и не допустить повторения подобной ситуации в следующих матчах", - добавил Федун.

Во втором туре "Спартак" 14 августа дома сыграет с "Ахматом". Начало игры - 20:00 мск.