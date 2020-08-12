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Летние олимпийские виды спорта

Ласицкене получила призовые за "Русскую зиму" спустя полгода после турнира

Турнир проходил 9 февраля в московском легкоатлетическом манеже ЦСКА
Мария Ласицкене Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Мария Ласицкене
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, победившая в феврале на московском турнире "Русская зима" с лучшим результатом сезона в мире, смогла получить призовые деньги за участие в соревновании только спустя полгода после его окончания. Об этом сообщила ТАСС менеджер спортсменки Ольга Назарова.

Турнир "Русская зима" проходил 9 февраля в московском легкоатлетическом манеже ЦСКА. Соревнования проводила Федерация современного пятиборья России при поддержке рабочей группы Олимпийского комитета России в связи с тем, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была временно лишена в тот момент государственной аккредитации. Ласицкене взяла высоту 2,05 метра в заключительной попытке и в четвертый раз в карьере стала победительницей "Русской зимы", после чего должна была получить призовые за первое место и лучший результат.

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"Мария, как и ряд других спортсменов, с которыми я работаю, в начале этой недели получили призовые деньги за результаты, показанные на февральской "Русской зиме", - сказала Назарова, которая месяц назад отправляла запрос на имя президента ВФЛА Евгения Юрченко с просьбой разъяснить, когда состоятся выплаты.

Как сообщила в середине июля пресс-служба Всероссийской федерация легкой атлетики, выплата спортсменам призовых за "Русскую зиму" - 2020 планировалась производиться за счет средств Олимпийского комитета России.

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