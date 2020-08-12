Ласицкене получила призовые за "Русскую зиму" спустя полгода после турнира

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, победившая в феврале на московском турнире "Русская зима" с лучшим результатом сезона в мире, смогла получить призовые деньги за участие в соревновании только спустя полгода после его окончания. Об этом сообщила ТАСС менеджер спортсменки Ольга Назарова.

Турнир "Русская зима" проходил 9 февраля в московском легкоатлетическом манеже ЦСКА. Соревнования проводила Федерация современного пятиборья России при поддержке рабочей группы Олимпийского комитета России в связи с тем, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была временно лишена в тот момент государственной аккредитации. Ласицкене взяла высоту 2,05 метра в заключительной попытке и в четвертый раз в карьере стала победительницей "Русской зимы", после чего должна была получить призовые за первое место и лучший результат.