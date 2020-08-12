"Спартак" объявил о старте продаж билетов на матч РПЛ с "Ахматом"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о старте продаж билетов на матч второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом". Раздел для покупки билетов на игру появился на официальном сайте красно-белых.

В первом туре РПЛ "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2. Оба мяча гости забили с пенальти, правомерность назначения которых вызвала сомнения. После матча владелец клуба Леонид Федун заявил изданию "Спорт-Экспресс", что 10 августа объявит о снятии команды с чемпионата, однако этого не произошло. Вплоть до 12 августа, когда было объявлено о том, что команда продолжит играть в РПЛ, продажа билетов на игру второго тура не начиналась.

Матч против "Ахмата" состоится 14 августа в Москве на "Открытие-Арене". Начало игры - 20:00 мск.