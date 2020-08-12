Парижский марафон отменен из-за пандемии коронавируса

ТАСС, 12 августа. Парижский марафон в 2020 году не состоится из-за пандемии коронавируса. Об этом в среду сообщили организаторы забега.

Марафон должен был пройти в ноябре, но по согласованию с властями Парижа был отменен из-за эпидемиологической ситуации и невозможности ряда участников прибыть во Францию.

"Вместе с парижскими властями мы приняли решение отменить состязание в 2020 году, - отмечается в сообщении. - Принимая во внимание трудности, с которыми сталкиваются спортсмены, особенно зарубежные, при подготовке к намеченному на 14-15 ноября соревнованию, мы приняли решение, что для них будет проще, если мы проведем соревнования в 2021 году".

"Мы будем работать бок о бок с парижскими властями над организацией марафона в 2021 года, который соберет самых страстных бегунов на самых красивых улицах мира", - добавили организаторы, выразив разочарованность сложившейся ситуацией.

Парижский марафон проводится с 1976 года. Маршрут соревнования включает Елисейские поля, Венсенский и Булонский леса и другие знаменитые места французской столицы.

Во Франции зарегистрировано более 239 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 30 тыс. человек скончались.