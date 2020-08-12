Футболист "Барселоны" заразился коронавирусом

ТАСС, 12 августа. Тест на коронавирус игрока испанского футбольного клуба "Барселона" дал положительный результат. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Коронавирус был выявлен у одного из девяти футболистов молодежной команды, которые начали подготовку к следующему сезону. Имя зараженного игрока не указывается.

"У футболиста нет симптомов, он здоров и находится на карантине, - говорится в сообщении. - Клуб сообщил об этом в соответствующие спортивные органы и органы здравоохранения. Все люди, контактировавшие с игроком, были выявлены для проведения соответствующих тестов. Футболист не контактировал ни с одним из игроков основной команды, которые должны поехать в Лиссабон в этот четверг для участия в Лиге чемпионов".

"Барселона" 14 августа встретится с мюнхенской "Баварией" в четвертьфинале Лиги чемпионов. Матч состоится в Лиссабоне. Из-за пандемии коронавируса все игры начиная с четвертьфинала пройдут в столице Португалии. Все стадии будут проходить в одноматчевом формате.