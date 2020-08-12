Минспорт РФ выделил ВФЛА субсидию на погашение долга перед World Athletics

ТАСС, 12 августа. Министерство спорта Российской Федерации приняло решение о выделении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) единовременной субсидии на развитие этого вида спорта, в том числе на погашение долга перед Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Совет World Athletics 12 марта принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность руководства организации во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов по делу легкоатлета Данила Лысенко. Помимо этого, ВФЛА должна была возместить международной федерации затраты в размере $1,31 млн.

"Принимая во внимание кризисную ситуацию, сложившуюся в российской легкой атлетике, Министерство спорта Российской Федерации приняло беспрецедентное решение о выделении Всероссийской федерации легкой атлетики единовременной субсидии на развитие вида спорта, в том числе на погашение долга перед World Athletics, - говорится в сообщении. - Одним из приоритетов деятельности Минспорта России является развитие легкой атлетики в стране (спорт высших достижений и массовый спорт), подготовка спортивного резерва, защита интересов российских спортсменов, восстановление права российских атлетов участвовать в международных соревнованиях, возобновление полноправного членства ВФЛА в World Athletics".

Отмечается, что субсидия выделена не только на погашение долга, но и на развитие легкой атлетики в целом и на подготовку спортивного резерва.

Российские легкоатлеты не могут участвовать в международных соревнованиях до выполнения критериев, обозначенных советом World Athletics. ВФЛА в срок до 15 августа должна выплатить задолженность в размере $6,31 млн. Далее, комиссия по восстановлению ВФЛА в любой день до 30 августа должна отправить в международную федерацию обновленную дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности. Данные условия будут считаться реализованными только после того, как дорожную карту одобрит рабочая группа World Athletics (крайний срок - 30 сентября).