Комитет по этике РФС не получал запросов на рассмотрение высказываний Федуна и Слуцкого

"Если будут обращения от соответствующих лиц и органов РФС, конечно, будем рассматривать [высказывания Федуна и Слуцкого]. Пока обращений не поступало. Нам с вами надо немножко подождать", - сказал Андреев.

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) не получал запросов на рассмотрение высказываний владельца московского "Спартака" Леонида Федуна и главного тренера казанского "Рубина" Леонида Слуцкого по итогам игр их команд в первом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил глава комитета Семен Андреев.

"Спартак" 9 августа в первом туре чемпионата России - 2020/21 дома сыграл вничью с "Сочи" (2:2), пропустив оба гола с пенальти, правомерность назначения которых вызвала сомнения. После матча владелец клуба Леонид Федун заявил изданию "Спорт-Экспресс", что 10 августа объявит о снятии команды с чемпионата, однако этого не произошло. После выхода в эфир телеканала "Матч ТВ" программы с разбором эпизодов игры красно-белых против сочинцев Федун заявил ТАСС, что ни он, ни болельщики не удовлетворены ответами главного арбитра Василия Казарцева и видеоассистента Алексея Еськова. 12 августа Федун объявил о том, что команда продолжит играть в РПЛ.

"Рубин" 11 августа на своем поле проиграл московскому "Локомотиву" (0:2). При счете 1:0 в пользу гостей арбитр встречи Сергей Иванов не назначил пенальти в ворота железнодорожников после эпизода, в котором нападающий казанцев Иван Игнатьев старался пробросить мяч мимо вратаря Маринато Гилерме и упал после контакта с ним; видеоповтор показал, что голкипер не дотянулся до мяча, однако судья не стал прибегать к помощи системы видеоассистента рефери (VAR). Слуцкий в перерыве встречи был удален с тренерской скамейки за споры с арбитром, а на послематчевой пресс-конференции призвал дисквалифицировать Иванова "до конца сезона, а лучше пожизненно".

Во втором туре красно-белые 14 августа в Москве примут грозненский "Ахмат", казанцы днем позже на своем поле встретятся с екатеринбургским "Уралом".