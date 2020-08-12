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ММА

Россиянин Мусаев проведет бой за титул чемпиона KSW

Поединок пройдет 29 августа

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российский боец Шамиль Мусаев проведет поединок с поляком Матеушем Гамротом за титул чемпиона организации KSW в легком весе 29 августа. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Адриан Бакош.

"Мусаев проведет бой с Гамротом за титул чемпиона KSW 29 августа", - сказал собеседник агентства.

KSW является одной из ведущих европейских организаций по проведению боев ММА и базируется в Польше.

В активе Мусаева 13 побед и ни одного поражения. На счету Гамрота 16 побед и ни одного поражения, еще один бой признан несостоявшимся.

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