Болельщика арестовали на 7 суток за брошенную петарду на матче "Ротор" - "Зенит"

ВОЛГОГРАД, 12 августа. /ТАСС/. Жителя Ленинградской области арестовали на 7 суток и запретили посещать официальные соревнования в течение 2 лет из-за брошенной петарды на матче "Ротор" - "Зенит", который прошел в Волгограде. Об этом в среду ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

"У болельщика административный арест на 7 суток и запрет на посещение официальных соревнований в дни их проведения на срок 2 года. Постановление Центрального районного суда Волгограда", - сообщил собеседник агентства.

Ранее 35-летнего болельщика задержали на матче между волгоградским "Ротором" и "Зенитом" (Санкт-Петербург) за использование пиротехники, он бросил петарду.

Во вторник петербургский "Зенит" в гостях обыграл волгоградский "Ротор" со счетом 2:0 в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). "Ротор" сыграл в элитном дивизионе впервые с 2004 года.