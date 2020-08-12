Болельщик ФК "Спартак" получил годовой запрет на посещение матчей

Болельщик отстранен от присутствия на играх на один год. Адвокат Дивинского готовит апелляцию на данное решение.

Красно-белые, одному из нас, заводящему Трибуны Б Михаилу Дивинскому на год запретили посещать стадионы. Адвокат Миши сейчас готовит апелляцию. Футбольный клуб «Спартак-Москва» поддерживает Михаила и напоминает, что #ФанатНеПреступник ! Надеемся, что запрет будет снят. pic.twitter.com/jSSvnsi04f

"Футбольный клуб "Спартак" поддерживает Михаила и напоминает, что #ФанатНеПреступник. Надеемся, что запрет будет снят", - говорится в сообщении.

Акция "Фанат - не преступник" прошла на ряде матчей предыдущего чемпионата, когда болельщики на 40-й минуте покидали трибуны. Акция была мотивирована тем, что до и после декабрьского матча в Санкт-Петербурге между "Зенитом" и "Спартаком" в Санкт-Петербурге полиция задерживала болельщиков столичного клуба по обвинениям в хулиганстве.