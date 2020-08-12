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Футбол в России

Болельщик ФК "Спартак" получил годовой запрет на посещение матчей

Адвокат фаната готовит апелляцию на данное решение

ТАСС, 12 августа. Заводящий фанатской трибуны московского "Спартака" Михаил Дивинский получил запрет на посещение футбольных матчей. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Болельщик отстранен от присутствия на играх на один год. Адвокат Дивинского готовит апелляцию на данное решение.

"Футбольный клуб "Спартак" поддерживает Михаила и напоминает, что #ФанатНеПреступник. Надеемся, что запрет будет снят", - говорится в сообщении.

Акция "Фанат - не преступник" прошла на ряде матчей предыдущего чемпионата, когда болельщики на 40-й минуте покидали трибуны. Акция была мотивирована тем, что до и после декабрьского матча в Санкт-Петербурге между "Зенитом" и "Спартаком" в Санкт-Петербурге полиция задерживала болельщиков столичного клуба по обвинениям в хулиганстве.

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