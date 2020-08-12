Комиссия РФС признала ошибочным назначение второго пенальти в матче "Спартак" - "Сочи"

"Спартак" 9 августа на своем поле сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2. Оба мяча гости забили с пенальти. На 88-й минуте после удара по воротам полузащитник "Сочи" Анатолий Немченко столкнулся с защитником "Спартака" Самуэлем Жиго и упал на газон. Казарцев назначил пенальти после консультации с Алексеем Еськовым, который отвечал в матче за систему видеоассистента рефери (VAR).

ТАСС, 12 августа. Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) признала ошибку главного арбитра матча первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" - "Сочи" Василия Казарцева в эпизоде с назначением второго пенальти в ворота красно-белых. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"Решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара признано ошибочным, так как между футболистами Самуэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт. В соответствии с правилами 12, 14 правил игры в футбол 11-метровый удар назначается в том случае, если игрок совершает неправильный контакт с соперником в своей штрафной площади в неосторожной, безрассудной манере или с использованием чрезмерной силы, - говорится в заключении ЭСК. - Действия защитника "Спартака", направленные на блокирование удара по воротам, не носили характер безрассудного поведения и не имели чрезмерной силы по отношению к сопернику".

Также комиссия сделала заключение по действиям Еськова в данном эпизоде, признав их ошибочными. "Решение видеопомощника Алексея Еськова о невмешательстве также признано ЭКС неверным, так как ситуация на 88-й минуте матча Тинькофф-РПЛ между командами "Спартак" и "Сочи" является достаточно очевидной и требующей вмешательства VAR. Ссылка видеопомощника судьи Алексея Еськова на неочевидность игрового эпизода и регламент VAR не подтверждаются фактическими обстоятельствами момента и аудиозаписью переговоров", - отмечает ЭСК.

При этом первый пенальти в ворота "Спартака" является правомерным. Решение ЭСК мотивировано тем, что защитник "Спартака" Павел Маслов инициировал контакт ногой с нападающим "Сочи" Кириллом Заикой, таким образом блокируя его продвижение к мячу, до того как совершил касание мяча. По мнению ЭСК, вмешательство VAR в эпизод на 14-й минуте не требовалось, поскольку нельзя утверждать, что судья допустил очевидную ошибку.