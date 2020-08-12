{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

ФК "Спартак" объявил об уходе врача Михаила Бутовского

Бутовский занимал эту должность с лета 2019 года

ТАСС, 12 августа. Михаил Бутовский принял решение покинуть должность врача первой команды футбольного клуба "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Бутовский занимал эту должность с лета 2019 года.

"Сегодня перед утренней тренировкой Михаил Сергеевич попрощался с командой. "Спартак" благодарит Михаила Бутовского за проделанную работу и профессионализм. Спасибо, док, успехов в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении клуба.

Бутовский закончил ММА им. Сеченова (ныне Первый Московский государственный медицинский университет) и более 10 лет работал анестизологом-реаниматологом в одной из столичных больниц. С 2014 по 2019 год специалист входил в медицинский штаб сборной России по футболу. Во время пандемии коронавируса руководитель медицинского штаба "Спартака" привлекался для помощи заразившимся в одной из московских клиник.

Теги
Российский футбол
Футбол в России
РФС не намерен продолжать практику обнародования переговоров судей
Источник в РФС сообщил ТАСС, что это запрещено
Читать полностью