ФК "Спартак" объявил об уходе врача Михаила Бутовского

ТАСС, 12 августа. Михаил Бутовский принял решение покинуть должность врача первой команды футбольного клуба "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Бутовский занимал эту должность с лета 2019 года.

"Сегодня перед утренней тренировкой Михаил Сергеевич попрощался с командой. "Спартак" благодарит Михаила Бутовского за проделанную работу и профессионализм. Спасибо, док, успехов в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении клуба.

Бутовский закончил ММА им. Сеченова (ныне Первый Московский государственный медицинский университет) и более 10 лет работал анестизологом-реаниматологом в одной из столичных больниц. С 2014 по 2019 год специалист входил в медицинский штаб сборной России по футболу. Во время пандемии коронавируса руководитель медицинского штаба "Спартака" привлекался для помощи заразившимся в одной из московских клиник.