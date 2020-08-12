Встреча министров спорта из 15 стран пройдет на саммите "Спорт-Аккорд" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Встреча 15 министров спорта состоится в рамках Всемирного саммита спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд", который пройдет в Екатеринбурге в мае 2021 года. Об этом сообщил на заседании регионального организационного комитета саммита исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

"Планируется, что помимо традиционных генеральных ассамблей спортивных федераций, в ходе саммита в Екатеринбурге пройдет встреча 15 министров ведущих спортивных мировых держав", - сказал он.

Работа по подготовке к проведению саммита идет в плановом режиме, сообщил на заседании оргкомитета министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. Он отметил, что осенью в Екатеринбург намерены приехать участники второго оценочного визита ассоциации "Спорт-Аккорд".

Всемирный саммит "Спорт-Аккорд" - одно из крупных ежегодных спортивных мероприятий, в котором принимают участие международные спортивные федерации, правообладатели, организационные комитеты, администрации городов, СМИ и предприятия.

Саммит принимает ежегодные общие собрания руководящих органов, а также делегацию Международного олимпийского комитета (МОК). Он проводится каждый год в новом городе и объединяет представителей более 100 международных спортивных федераций. Россия ранее дважды принимала саммит. В 2013 году он прошел в Санкт-Петербурге, в 2015-м - в Сочи.