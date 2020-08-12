РФС не намерен продолжать практику обнародования переговоров судей

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) не собирается продолжать практику обнародования переговоров между главным судьей в поле и арбитрами, которые отвечают за систему видеоассистента рефери (VAR). Об этом ТАСС сообщил источник в РФС.

Казарцев признал, что оснований не назначать пенальти в ворота "Спартака" было больше

"Вариант с публикацией переговоров судей во время матчей не прорабатывается. Это запрещено", - сообщил ТАСС источник.

"Спартак" 9 августа в первом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) дома сыграл вничью с "Сочи" (2:2), пропустив оба гола с пенальти, правомерность назначения которых вызвала сомнения. На следующий день в эфире телеканала "Матч ТВ" впервые в истории российского футбола были обнародованы переговоры судей, работавших на той игре. Был продемонстрирован момент в концовке матча, когда главный арбитр Василий Казарцев назначил второй пенальти в ворота "Спартака". В среду экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала, что одиннадцатиметровый был назначен ошибочно, при этом первый пенальти в ворота "Спартака" является правомерным.