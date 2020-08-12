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Шесть представителей испанского футбольного клуба "Атлетик" заразились коронавирусом

Все инфицированные помещены на самоизоляцию

ТАСС, 12 августа. Результаты тестов шести представителей испанского футбольного клуба "Атлетик" из Бильбао показали наличие коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Все инфицированные помещены на самоизоляцию. Тренировки команды пройдут по индивидуальной программе. В пятницу у всех, чей результат оказался отрицательным, снова будет взят анализ. Заразившиеся сдадут новый тест на следующей неделе.

Старт чемпионата Испании сезона-2020/21 запланирован на 12 сентября. Ранее случаи заражения были выявлены у двух представителей "Валенсии", двух футболистов мадридского "Атлетико" и одного игрока "Барселоны".

"Атлетик" по итогам минувшего сезона занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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