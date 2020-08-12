Шесть представителей испанского футбольного клуба "Атлетик" заразились коронавирусом

ТАСС, 12 августа. Результаты тестов шести представителей испанского футбольного клуба "Атлетик" из Бильбао показали наличие коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Все инфицированные помещены на самоизоляцию. Тренировки команды пройдут по индивидуальной программе. В пятницу у всех, чей результат оказался отрицательным, снова будет взят анализ. Заразившиеся сдадут новый тест на следующей неделе.

Старт чемпионата Испании сезона-2020/21 запланирован на 12 сентября. Ранее случаи заражения были выявлены у двух представителей "Валенсии", двух футболистов мадридского "Атлетико" и одного игрока "Барселоны".

"Атлетик" по итогам минувшего сезона занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.