Травкин сменит Власова на посту исполнительного директора ФК "Спартак"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Алексей Травкин станет исполнительным директором футбольного клуба "Спартак", а вопросами селекции красно-белых будет заниматься Нариман Акавов. Об этом ТАСС сообщили в департаменте по коммуникациям "Спартака".

"Травкин станет исполнительным директором, а Акавов займется селекцией", - сообщили в клубе. Первый на этой должности сменит Максима Власова, второй займет место Антона Чистякова, который с февраля 2020 года работал в качестве шеф-скаута красно-белых.

"Спартак" после первого тура РПЛ занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав одно очко. Во втором туре красно-белые 14 августа в Москве примут грозненский "Ахмат". Начало игры - 20:00 мск.