"Спартак-2" на выезде обыграл "Томь" в матче третьего тура ФНЛ

ТАСС, 12 августа. Московский "Спартак-2" в гостях обыграл томскую "Томь" со счетом 2:1 в матче третьего тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе победителей отличился Степан Оганесян (64-я минута), на 17-й минуте полузащитник хозяев Денис Талалай отправил мяч в свои ворота. В составе проигравших голом отметился Илья Визнович (12). Форвард столичной команды Сильванус Нимели на 61-й минуте не сумел реализовать пенальти.

В прошлом сезоне, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, "Томь" заняла девятое место, "Спартак-2" завершил первенство на 17-й строчке.

"Спартак-2" в текущем сезоне не знает поражений - две победы, одна ничья. Клуб из Москвы занимает первое место в таблице, набрав 7 очков. "Томь" потерпела третье кряду поражение и расположилась на последнем, 22-м месте. В четвертом туре 16 августа "Спартак-2" примет тольяттинский "Акрон", "Томь" дома сыграет с омским "Иртышом".

Прошлый сезон ФНЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, участие в нем принимали 20 команд, в сезоне-2020/21 число клубов увеличилось до 22. Команды, которые займут первое и второе места, завоюют право выступить в РПЛ. Клубы, занявшие третье и четвертое места, поборются за путевки в элитный дивизион в стыковых матчах с командами РПЛ, финишировавшими на 14-й и 13-й строчках. В Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ) вылетят шесть команд, в обратном направлении проследуют четыре клуба.