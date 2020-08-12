"Авангард" и "Динамо" провели первый контрольный матч перед новым сезоном КХЛ

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Омский "Авангард" и московское "Динамо" провели первый контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла без зрителей на домашней арене "Авангарда" в Балашихе.

Команды приняли решение сыграть основное время, овертайм и серию буллитов, независимо от результата. Основное время завершилось победой бело-голубых со счетом 4:3, у "Динамо" шайбами отметились Андрей Миронов (16-я минута) и Тему Пулккинен (28, 32, 59), за "Авангард" забросили Арсений Грицюк (40), Максим Мизюрин (48) и Максим Чудинов (52).

Овертайм команды провели в формате "три на три", причем после гола матч не должен был прекращаться. Омский клуб выиграл овертайм благодаря голам Александра Хохлачева и Сергея Толчинского, установив счет 5:4 в пользу "Авангарда". Серия буллитов также завершилась в пользу омичей со счетом 2:1.

В игре не приняли участия нападающий "Динамо" Даниил Тарасов и вратари Иван Бочаров и Александр Еременко. По информации ТАСС, Тарасов, а также нападающие Дмитрий Кагарлицкий и Вадим Шипачев заразились коронавирусом, а оба голкипера уже выздоровели после заражения.

Новый сезон КХЛ начнется 2 сентября.