Хартли: легионерам "Авангарда" потребуется время, чтобы освоиться в команде

БАЛАШИХА /Московская область/, 12 августа. /ТАСС/. Всем новым иностранным хоккеистам "Авангарда" потребуется некоторое время для адаптации в новой команде. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер "Авангарда" Боб Хартли.

В среду "Авангард" провел товарищеский матч с московским "Динамо". Основное время встречи завершилось победой бело-голубых со счетом 4:3. В овертайме и по буллитам сильнее были омичи - 2:0 и 2:1 соответственно.

"Я никогда не ставлю во главу угла результат в товарищеском матче, они созданы для того, чтобы определить состояние команды. Я очень доволен нашей сегодняшней игрой в атаке. У нас все четыре звена получили игровое время, играли много молодых игроков, которые получили хороший опыт и хорошо себя показали, забросили шайбы. По игре в обороне есть что исправлять", - отметил Хартли.

В межсезонье "Авангард" подписал контракты с нападающими Иржи Секачем, Ридом Буше и Корбэном Найтом, а также с защитником Оливером Каски. "Вилле Покка получил травму на тренировке и вернется в строй через несколько дней, там ничего серьезного нет. Думаю, что Каски серьезно поможет нам при игре в нападении и увеличит наш атакующий потенциал. Секач и Найт уже несколько лет являются лидерами КХЛ. Всем легионерам нужно какое-то время, чтобы освоиться", - сказал Хартли.

"Риду Буше необходимо какое-то время, чтобы оформить свои документы. Пока не могу сказать точную дату, когда он присоединится к команде", - добавил главный тренер "Авангарда".

Новый сезон КХЛ стартует 2 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и "Ак Барсом". "Авангард" в первом матче сезона 3 сентября примет "Сибирь".