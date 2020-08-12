Крикунов: лидеры ХК "Динамо" успеют восстановиться к началу сезона

БАЛАШИХА /Московская область/, 12 августа. /ТАСС/. Ведущие игроки московского "Динамо" успеют восстановиться после болезни к первому матчу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов.

В среду "Динамо" провело товарищеский матч с омским "Авангардом" и по итогам основного времени одержало победу со счетом 4:3. В овертайме и серии буллитов сильнее был "Авангард" (2:0 и 2:1 соответственно). В матче не принимали участия нападающие "Динамо" Вадим Шипачев, Дмитрий Кагарлицкий, Дмитрий Яшкин и Даниил Тарасов, а также два вратаря Иван Бочаров и Александр Еременко.

"Лидеры команды пока болеют. Думаю, что все ребята смогут восстановиться к началу сезона. Тренер команды Владимир Воробьев тоже заболел", - отметил Крикунов.

"Первое звено сыграло хорошо, понравилось их взаимодействие с защитниками. Будем смотреть, может быть, оставим их в таком составе в сезоне. По игре мы сегодня неплохо смотрелись, в концовке немного расслабились и пропустили две необязательные шайбы. К сожалению, третье и четвертое звенья сегодня играли вообще без атаки, пришлось посадить молодых игроков на скамейку запасных", - добавил главный тренер "Динамо".

В матче с "Авангардом" тремя заброшенными шайбами отметился нападающий Тему Пулккинен, игравший в одном звене с новичком команды Оскаром Линдбергом и Владимиром Брюквиным. "После завершения прошлого сезона я сразу уехал домой в Финляндию, начал кататься на льду и заниматься в тренажерном зале. Я считаю, что очень хорошо подошел к сезону с точки зрения физической формы. Мне понравилось играть с Оскаром Линдбергом, он хорошо контролирует шайбу и находит партнеров на льду, пока все идет замечательно, результат есть, но, конечно, надо смотреть, что будет в перспективе", - сказал Пулккинен журналистам.

Новый сезон КХЛ стартует 2 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и "Ак Барсом". "Динамо" начнет регулярный чемпионат 5 сентября гостевым матчем с "Авангардом".