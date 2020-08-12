Всероссийская федерация легкой атлетики выплатила World Athletics долг в размере $6,31 млн

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выплатила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) штраф, который был наложен на организацию за причастность бывшего руководства к фальсификации документов по делу легкоатлета Данила Лысенко. Об этом ТАСС сообщил президент ВФЛА Евгений Юрченко.

"Сегодня ВФЛА в полном объеме оплатила в пользу World Athletics денежные средства в размере 6,3 млн долларов США, из которых 5 млн - штраф и 1,3 млн - компенсация затрат, - сказал Юрченко. - Тем самым федерация полностью выполнила решение совета World Athletics от 12 марта 2020 года. Исполнение обязательств в таком существенном объеме было бы невозможно без главенствующей роли Министерства спорта РФ. Особо хотелось бы поблагодарить лично министра Олега Васильевича Матыцина и членов его слаженной высокопрофессиональной команды, уверены, что сегодняшнее знаковое событие станет основой для сближения позиций с World Athletics в интересах всех российских спортсменов".

Штраф за причастность к фальсификации документов по делу Лысенко был наложен на ВФЛА 12 марта. Российская сторона должна была выплатить штраф в размере $5 млн до 1 июля, но не сумела сделать этого в срок. Помимо этого, ВФЛА должна была возместить международной федерации затраты в размере $1,31 млн. В июле совет World Athletics принял решение рекомендовать внеочередному конгрессу организации лишить ВФЛА членства в World Athletics в случае неуплаты долга до 15 августа, в среду Министерство спорта РФ объявило о выделении ВФЛА единовременной субсидии на погашение долга.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее была сформирована рабочая группа под руководством Руне Андерсена, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации.