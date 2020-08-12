РУСАДА приветствует выплату ВФЛА долга World Athletics

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Выплата Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) штрафа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), который был наложен на организацию за причастность бывшего руководства к фальсификации документов по делу легкоатлета Данила Лысенко, является важным, но не последним шагом в процессе восстановления прав российской легкой атлетики. Такое мнение ТАСС высказал гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

В среду ВФЛА в полном объеме оплатила World Athletics штраф в размере $6,3 млн. Российская сторона должна была погасить задолженность до 1 июля, но не сумела сделать этого в срок. В июле совет World Athletics принял решение рекомендовать внеочередному конгрессу организации лишить ВФЛА членства в World Athletics в случае неуплаты долга до 15 августа, в среду Министерство спорта РФ объявило о выделении ВФЛА единовременной субсидии на погашение долга.

"Приветствую то, что деньги выплачены, выполнено то, что обещал министр спорта, это великолепно. Хотя бы с какой-то стороны предпринимаются шаги для того, чтобы преодолеть этот кризис в легкой атлетике, - сказал Ганус. - Но дело не только в выплате денег, но и в необходимости формирования дорожной карты. Мы представили свои предложения на прошлом заседании рабочей группы по восстановлению ВФЛА, делаем все возможное, чтобы создать условия нашим спортсменам соревноваться, спокойно и профессионально заниматься своим делом".

Помимо штрафа, ВФЛА до 31 августа должна отправить в международную федерацию обновленную дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности. "Теперь еще нужно согласовать вопрос с дорожной картой, которая будет сформирована рабочей группой. Мы активно взаимодействуем со структурами World Athletics, их позиция и ожидания понятны, искренне надеюсь, что не будет никаких других факторов, которые поставят под сомнение принятие решения. Два последних исполкома, на протяжении двух советов красной линией проходит вопрос формирования нетерпимости к допингу. И есть определенные конструктивные шаги, ведь легкая атлетика - это не просто вид спорта, для многих это образ жизни, культовый вид спорта, она должна жить и развиваться", - добавил собеседник агентства.

Глава РУСАДА подчеркнул, что выплата долга не означает мгновенного снятия санкций с российской легкой атлетики. "Если кто-то думает, что сейчас мы заплатили деньги и нас должны безусловно ко всему допустить, к сожалению, это не так. Сейчас проблема заключается не в деньгах, а в том, что нужны изменения, и я надеюсь, что они будут происходить", - заключил Ганус.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом.