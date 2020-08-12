Общее собрание учредителей РУСАДА по вопросу увольнения Гануса пройдет 28 августа

Рекомендацию совету учредителей о недоверии Ганусу наблюдательный совет РУСАДА вынес 5 августа.

"Да, собрание пройдет 28 августа", - сказал Ивлев.

Олимпийский комитет России (ОКР) 14 июля опубликовал отчет аудиторской компании, которая выявила нарушения в финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА. Аудит за 2018 и 2019 годы был инициирован учредителями РУСАДА (ОКР и Паралимпийским комитетом России) и проведен весной 2020 года. Результаты проверки были переданы в наблюдательный совет РУСАДА. Ганус является генеральным директором РУСАДА с августа 2017 года.