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Допинг в спорте

Общее собрание учредителей РУСАДА по вопросу увольнения Гануса пройдет 28 августа

Ннаблюдательный совет РУСАДА 5 августа рекомендовал учредителям организации рассмотреть вопрос увольнения Юрия Гануса
Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Общее собрание учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое рассмотрит рекомендацию об увольнении генерального директора организации Юрия Гануса, пройдет 28 августа. Об этом ТАСС сообщил глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев.

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Рекомендацию совету учредителей о недоверии Ганусу наблюдательный совет РУСАДА вынес 5 августа.

"Да, собрание пройдет 28 августа", - сказал Ивлев.

Олимпийский комитет России (ОКР) 14 июля опубликовал отчет аудиторской компании, которая выявила нарушения в финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА. Аудит за 2018 и 2019 годы был инициирован учредителями РУСАДА (ОКР и Паралимпийским комитетом России) и проведен весной 2020 года. Результаты проверки были переданы в наблюдательный совет РУСАДА. Ганус является генеральным директором РУСАДА с августа 2017 года.

Теги
ДопингГанус, Юрий Александрович
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