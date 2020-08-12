Общее собрание учредителей РУСАДА по вопросу увольнения Гануса пройдет 28 августа

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Общее собрание учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое рассмотрит рекомендацию об увольнении генерального директора организации Юрия Гануса, пройдет 28 августа. Об этом ТАСС сообщил глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев.
Рекомендацию совету учредителей о недоверии Ганусу наблюдательный совет РУСАДА вынес 5 августа.
"Да, собрание пройдет 28 августа", - сказал Ивлев.
Олимпийский комитет России (ОКР) 14 июля опубликовал отчет аудиторской компании, которая выявила нарушения в финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА. Аудит за 2018 и 2019 годы был инициирован учредителями РУСАДА (ОКР и Паралимпийским комитетом России) и проведен весной 2020 года. Результаты проверки были переданы в наблюдательный совет РУСАДА. Ганус является генеральным директором РУСАДА с августа 2017 года.