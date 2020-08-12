Гол 15-летнего Пиняева помог "Чертаново" обыграть "Иртыш" в матче ФНЛ

Голами в составе победителей отметились Илья Молтенинов (23-я минута) и вышедший на замену Сергей Пиняев (64). У "Иртыша" отличился Евгений Кузнецов (76). На 17-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник хозяев Кирилл Морозов и покинул поле. Для Пиняева этот гол стал первым в ФНЛ.

Пиняеву 15 лет, в первых двух матчах первенства он отдал по голевой передаче. Находясь в системе "Чертаново", Пиняев неоднократно проходил стажировку в академии английского клуба "Манчестер Юнайтед", игрок является капитаном юношеской сборной России (до 16 лет). В матче первого тура он стал самым молодым игроком в истории лиги (15 лет 8 месяцев 30 дней), опередив по этому показателю Павла Маслова, который в сезоне-2015/16 сыграл за "Тюмень" в возрасте 15 лет 11 месяцев и 2 дней.

В следующем туре "Чертаново" встретится дома с 16 августа с брянским "Динамо", "Иртыш" в тот же день сыграет в Томске с "Томью".