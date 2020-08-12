Клуб НХЛ "Питтсбург" не будет продлевать контракт с ассистентом главного тренера Гончаром

ТАСС, 12 августа. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" не будет продлевать соглашение с помощником главного тренера россиянином Сергеем Гончаром. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Также "Питтсбург" не продлил контракты с двумя другими ассистентами - Жаком Мартином и Марком Рекки. Контракты специалистов истекли в июле, однако были продлены до окончания плей-офф. "Питтсбург" в серии предварительного раунда проиграл "Монреалю" со счетом 1-3 в серии.

"Мы хотим поблагодарить Сергея, Жака и Марка за их большой вклад на протяжении многих лет и пожелать им успехов в их будущих начинаниях", - сказал генеральный менеджер клуба Джим Резерфорд.

Гончар был назначен на пост помощника главного тренера "Питтсбурга" в июле 2017 года, до этого он два сезона работал в качестве тренера по развитию защитников. В 2016 и 2017 годах команда побеждала в Кубке Стэнли. За время, которое россиянин был помощником главного тренера, лучшим достижением клуба был выход во второй раунд плей-офф в 2018 году, в котором команда уступила будущему чемпиону "Вашингтону" (счет в серии - 2-4).

Гончар выступал в НХЛ с 1995 по 2015 год, играя за "Вашингтон" (1995-2004), "Бостон" (2004), "Питтсбург" (2005-2010), "Оттаву" (2010-2013), "Даллас" (2013/14) и "Монреаль" (2014/15). Он является самым результативным российским защитником в НХЛ, на его счету 811 очков (220 шайб + 591 передача) в 1301 матче регулярных чемпионатов. В 2009 году он стал обладателем Кубка Стэнли в качестве игрока "Питтсбурга".