Иванюк: выплата ВФЛА долга в пользу World Athletics добавила мотивации в тренировках

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Выплата Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) штрафа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), который был наложен на организацию за причастность бывшего руководства к фальсификации документов по делу легкоатлета Данила Лысенко, стала хорошей новостью и добавила мотивации для тренировок. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Илья Иванюк.

В среду ВФЛА в полном объеме оплатила World Athletics штраф в размере $6,3 млн. Российская сторона должна была погасить задолженность до 1 июля, но не сумела сделать этого в срок. В июле совет World Athletics принял решение рекомендовать внеочередному конгрессу организации лишить ВФЛА членства в World Athletics в случае неуплаты долга до 15 августа, в среду Министерство спорта РФ объявило о выделении ВФЛА единовременной субсидии на погашение долга.

"Новость эта вызвала, конечно, радость, теперь остается только ждать, что нам скажет World Athletics. Как я понимаю, вопрос был не только в долге, были и другие условия, но выплата долга являлась одним из ключевых условий, из-за чего пришлось подождать и понервничать. Говорили, что деньги найдут, но к указанной дате не нашли, но вот выплатили сейчас. И этот страшный сон, надеюсь, закончился", - сказал Иванюк.

"Будем готовиться, тренироваться дальше, сезон еще не потерян, мы продолжаем готовиться к Олимпийским играм в Токио, которые перенесли на следующий год. Настроение радостное, появилась мотивация. Потому что было непонятно, к чему мы готовимся и тренируемся, и возраст капает, здоровье портится. Продолжаем работать", - добавил собеседник ТАСС.