Тренер Шубенкова надеется, что выплата долга World Athletics не будет напрасной

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Личный тренер серебряного призера чемпионата мира 2019 года в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова Сергей Клевцов выразил надежду на то, что деньги, выплаченные Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), ускорят процесс возвращения российских спортсменов на международные старты. Об этом Клевцов сказал ТАСС.

В среду ВФЛА в полном объеме оплатила World Athletics штраф в размере $6,3 млн. Российская сторона должна была погасить задолженность до 1 июля, но не сумела сделать этого в срок. В июле совет World Athletics принял решение рекомендовать внеочередному конгрессу организации лишить ВФЛА членства в World Athletics в случае неуплаты долга до 15 августа.

"С одной стороны, я, безусловно, рад, что процесс пошел, но с другой стороны, ВФЛА ранее столько раз уже платила деньги международной федерации, и все эти траты по большому счету оказались напрасными. Мне хочется верить, что сейчас все предварительно было обговорено с World Athletics и те сделают определенные шаги в нашу сторону. И спортсмены смогут выступать на международных стартах еще в этом сезоне. Радует, что шаги сделаны, очень хочется, чтобы они были эффективными и обдуманными", - сказал Клевцов.

"Я очень рассчитываю, что примерно 23 августа Шубенков уже получит возможность выступать за рубежом. Я убежден, что контроль за выполнением ВФЛА критериев восстановления сейчас необходим. Чего скрывать, в российской легкой атлетике было немало проблем. Мне также радостно было слышать недавние слова министра спорта России Олега Матыцина о том, что легкая атлетика является одним из приоритетных видов спорта в нашей стране, который входит в пятерку самых популярных. И что государственная субсидия направлена на то, чтобы вывести российскую легкую атлетику из кризиса", - добавил специалист.

Комиссия по восстановлению ВФЛА до 31 августа должна отправить в международную федерацию обновленную дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности. После того как рабочая группа World Athletics рассмотрит и одобрит этот документ (крайний срок - 30 сентября), условия, обозначенные 30 июля международной федерацией, будут считаться реализованными. Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом.