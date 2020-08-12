World Athletics подтвердила получение средств от Всероссийской федерации легкой атлетики

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) получила средства от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которые были направлены в качестве выплаты штрафа, который был наложен на организацию за причастность бывшего руководства к фальсификации документов по делу легкоатлета Данила Лысенко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе World Athletics.

"World Athletics может подтвердить, что сегодня получила средства для погашения двух невыплаченных платежей ВФЛА и что первое из условий, установленных рабочей группой, было выполнено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Совет World Athletics 12 марта принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность руководства организации во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов по делу легкоатлета Данила Лысенко. Помимо этого, ВФЛА должна была возместить международной федерации затраты в размере $1,31 млн. Средства на погашение задолженности были выделены в среду Министерством спорта РФ. Позднее президент ВФЛА Евгений Юрченко заявил, что организация в полном размере выплатила необходимую сумму World Athletics.

30 июля совет World Athletics принял решение рекомендовать внеочередному конгрессу организации лишить ВФЛА членства в World Athletics в случае неуплаты долга до 15 августа. После выплаты ВФЛА задолженности комиссия по восстановлению в любой день до 31 августа должна отправить в международную федерацию обновленную дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности. После того как рабочая группа World Athletics рассмотрит и одобрит этот документ (крайний срок - 30 сентября), условия, обозначенные 30 июля международной федерацией, будут считаться реализованными.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее была сформирована рабочая группа под руководством Руне Андерсена, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации.