Газизов огорчен невнятными ответами Калошина о работе VAR в матче "Спартак" - "Сочи"

МОСКВА, 12 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Шамиль Газизов огорчен тем, что руководитель проекта по внедрению VAR (системы видеоассистента рефери) в России Леонид Калошин по итогам разбора матча первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и "Сочи" дал невнятные ответы. Об этом Газизов заявил ТАСС.

"Спартак" 9 августа в первом туре чемпионата России по футболу дома сыграл вничью с "Сочи" (2:2), пропустив оба гола с пенальти, правомерность назначения которых вызвала сомнения. На следующий день в эфире "Матч ТВ" при участии Калошина впервые в истории российского футбола были обнародованы переговоры судей, работавших на той игре. Среди прочего был продемонстрирован момент в концовке матча, когда главный арбитр Василий Казарцев назначил второй пенальти в ворота "Спартака". В среду экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала, что этот одиннадцатиметровый был назначен ошибочно.

"Мы удовлетворены тем, что признали ошибку в эпизоде со вторым пенальти, - сказал Газизов. - По мне и первый пенальти можно смотреть, но это ладно - уже хорошо. А то, что господин Калошин в эфире "Матч ТВ" дал невнятные ответы, огорчает".

"Никаких дальнейших шагов не будет. Мы боролись и всегда будем бороться против несправедливости на поле. Будем ждать дальнейших действий Российского футбольного союза. Верим в то, что он способен поступить предельно правильно", - добавил гендиректор "Спартака".

В среду владелец "Спартака" Леонид Федун выступил с заявлением на официальном сайте клуба, в котором в том числе анонсировал изменения в системе судейства российского футбола. "Я подожду, потом отвечу", - отметил собеседник агентства на просьбу уточнить, о каких изменениях идет речь.

Во втором туре "Спартак" 14 августа в Москве на "Открытие-Арене" сыграет с грозненским "Ахматом". На вопрос о том, есть ли у него перед этой игрой напряжение, связанное с судьями, гендиректор клуба ответил, что всегда верит в лучшее. "Давайте посмотрим, как пройдет матч. Болельщики будут смотреть и увидят все своими глазами. "Спартак" всегда будет стараться побеждать и радовать своих болельщиков", - резюмировал Газизов.