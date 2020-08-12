{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в российской легкой атлетике

Свищев назвал беспрецедентной ситуацию с выплатой долга World Athletics

Как заявил депутат Госдумы, российской легкой атлетике важно вернуться в международное спортивное сообщество

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев считает беспрецедентной ситуацию с выплатой долга Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Свое мнение он высказал ТАСС.

На эту тему
Всероссийская федерация легкой атлетики выплатила World Athletics долг в размере $6,31 млн

В среду ВФЛА в полном объеме оплатила World Athletics штраф в размере $6,3 млн. Российская сторона должна была погасить задолженность до 1 июля, но не сумела сделать этого в срок. В июле совет World Athletics принял решение рекомендовать внеочередному конгрессу организации лишить ВФЛА членства в World Athletics в случае неуплаты долга до 15 августа.

"Сейчас важно вернуться в легкоатлетическую семью, вернуться в спортивное сообщество. Поэтому были найдены деньги, сумма немаленькая, и это было непростое решение. Историю с такими штрафами можно назвать беспрецедентной", - сказал Свищев.

Комиссия по восстановлению ВФЛА до 31 августа должна отправить в международную федерацию обновленную дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности. Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом.

Теги
Кризис в российской легкой атлетике
Футбол в России
Газизов огорчен невнятными ответами Калошина о работе VAR в матче "Спартак" - "Сочи"
Гендиректор "Спартака" отметил, что клуб ждет дальнейших действий Российского футбольного союза
Читать полностью