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Фигурное катание

Фигуристка Валиева может быть допущена к взрослым контрольным прокатам

14-летняя россиянка, которая в нынешнем сезоне должна была выступать на юниорском международном уровне, заявлена для участия в юниорских прокатах, которые завершатся 19 августа
Камила Валиева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Камила Валиева
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева может быть допущена к контрольным прокатам вместе с основной сборной России. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

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Контрольные прокаты определяют готовность спортсменов к ближайшим соревнованиям. 14-летняя Валиева, которая в нынешнем сезоне должна была выступать на юниорском международном уровне, заявлена для участия в юниорских прокатах, которые завершатся 19 августа. Ранее ISU отменил этапы юниорского Гран-при из-за коронавируса. Прокаты сборной России состоятся 12-13 сентября.

"Такой вариант возможен. Рассматривается к подобному сценарию только Камила", - сказал Горшков.

Валиева является двукратной победительницей этапов юниорского Гран-при, на ее счету также золотая награда финала серии в Турине. Она является чемпионкой юниорского мирового первенства.

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Фигурное катание
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