Бывший врач ФК "Спартак" Бутовский возглавил медицинский штаб "Рубина"

ТАСС, 12 августа. Михаил Бутовский стал главным врачом казанского футбольного клуба "Рубин". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Ранее в среду стало известно, что Бутовский покинул столичный "Спартак", в котором работал с лета 2019 года.

Бутовский закончил ММА им. Сеченова (ныне Первый Московский государственный медицинский университет) и более 10 лет работал анестизологом-реаниматологом в одной из столичных больниц. С 2014 по 2019 год специалист входил в медицинский штаб сборной России по футболу. Во время пандемии коронавируса руководитель медицинского штаба "Спартака" привлекался для помощи заразившимся в одной из московских клиник.